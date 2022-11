Ucraina: De Luca, governo invii solo armi difensive e chieda con Ue un immediato cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche giorno fa a Napoli abbiamo tenuto la prima manifestazione per la pace. Forse si va finalmente nella direzione da noi tracciata, anche se i media sembrano essersene dimenticati. Le manifestazioni di Roma e Milano sono servite ad esponenti politici per farsi propaganda", lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta facebook. "A Napoli c'è stata la manifestazione più partecipata", ha chiarito. "Il governo italiano dovrebbe decidere l'invio di armi all'Ucraina strettamente difensive e rendere trasparente questo invio di armi. Dovrebbe anche collegare questo invio di armi alla richiesta di cessate il fuoco immediato, con un'iniziativa congiunta insieme ai governi spagnolo francese e tedesco", ha aggiunto De Luca. "L'Europa si svegli e si dia un ruolo per vedere chi è disponibile alla pace", ha chiarito. (Ren)