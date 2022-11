Sport: Atp Finals, Intesa-Sanpaolo porta il plurimedagliato Daniele Cassioli al commento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Atp Finals di Torino avranno un commentatore d'eccezione. Si tratta di Daniele Cassioli, plurimedagliato campione paralimpico di sci nautico. A sceglierlo Intesa-Sanpaolo, con l'intento di offrire un'esperienza diversa, in grado di abbattere i limiti. Cassioli è infatti cieco dalla nascita, ma questo non gli impedirà di commentare la kermesse tennistica attraverso l'ascolto dei movimenti della palla e dei giocatori e delle reazioni del pubblico. Con il titolo di Host Partner, partner ospitante, Intesa Sanpaolo contribuisce in prima persona a questo evento nell’ambito del suo impegno per lo sport e per i valori che esso esprime, soprattutto a favore dei giovani. Il Gruppo ha investito molte risorse a favore della disabilità. Oltre 70 disability manager in rappresentanza di molteplici strutture della Banca sostengono e valorizzano il contributo di ogni persona; il Gruppo conduce inoltre, numerosi progetti per la disabilità con enti e associazioni, partecipa a tavoli di confronto sulle diverse esperienze maturate ed è impegnato per diffondere, dentro e fuori la Banca, consapevolezza e rispetto. (Rpi)