Lavoro: Unioncamere-Anpal, 382 mila assunzioni previste dalle imprese a novembre

- Sono 382 mila le assunzioni previste dalle imprese per il mese di novembre e 1,2 milioni quelle per il trimestre novembre-gennaio. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. I livelli della domanda di lavoro delle imprese si mantengono superiori a quelli registrati nell’analogo periodo pre-Covid (+33 mila su novembre 2019, +95 mila sul trimestre), meglio confrontabile con il contesto attuale, influenzato dalle incognite sul piano geopolitico e dalle dinamiche dell’inflazione. Infatti, la flessione registrata questo mese rispetto allo stesso periodo del 2021 (-82 mila) sconta l’effetto di “rimbalzo” sperimentato lo scorso anno che ha portato a un aumento del Pil del 6,7 per cento. Ancora in crescita la difficoltà di reperimento che riguarda il 46,4 per cento dei profili ricercati, un valore superiore di circa 8 punti percentuali rispetto a un anno fa. L’industria programma a novembre 121 mila assunzioni: maggiori opportunità si riscontrano nella meccatronica (20 mila entrate) e nella metallurgia (16 mila), oltre che nelle costruzioni (40 mila). Commercio (60 mila entrate), turismo (51 mila) e servizi alle persone (45 mila) concentrano il 60 per cento delle entrate che si prevedono nei servizi (262 mila lavoratori nel mese). (segue) (Com)