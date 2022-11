Forza Italia: Caldoro si dimette da responsabile dipartimento autonomie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro presidente con la presente mi dimetto da responsabile del Dipartimento Autonomie di Forza Italia". Questa la comunicazione di Stefano Caldoro al presidente Berlusconi e, per conoscenza, ad Alessandro Cattaneo responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia. "Le dimissioni - spiegano dallo staff - sono la diretta conseguenza delle posizioni di profondo dissenso, espresse dall'ex ministro socialista, per la mancata rappresentanza al governo del Sud. Per Caldoro Forza Italia ha sbagliato nel metodo che ha portato alla individuazione di due esponenti eletti nella stessa Regione del Nord a scapito di personalità di maggiore spessore delle Regioni meridionali area, tra l'altro, di maggiore consenso elettorale". (Ren)