Napoli: operazione ad alto impatto sul territorio di Scampia

- Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio il personale dell'Unità Operativa Scampia, della Tutela Patrimonio e del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale di Napoli – in attività congiunta con i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, del S.I.O. 10° Reggimento Campania e della Stazione di Scampia – hanno realizzato un'operazione ad Alto Impatto nelle strade della Municipalità 8. Tra via Gobetti e via fratelli Cervi a Scampia sono state controllate 87 persone e 45 veicoli. Ne sono scaturiti 35 verbali per violazioni al Codice della Strada, il sequestro di 27 tra autoveicoli e motocicli ed il ritiro di 18 carte di circolazione e 3 patenti di guida, nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo totale di 49.685 euro. Gli interventi di prevenzione e repressione hanno prodotto l'arresto di un soggetto, già latitante, sorpreso mentre effettuava lo spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato a piede libero anche il possessore di un carico di 350 grammi di sigarette di contrabbando, una persona per furto di energia elettrica ed un'altra responsabile di aver invaso ed imbrattato spazi comunali. Nel corso delle operazioni è stato sottoposto a controllo un circolo ricreativo, rivelatosi totalmente abusivo. A carico del cui titolare sono stati prodotti verbali per un importo complessivo di 14.032 euro. (Ren)