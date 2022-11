Tlc: Dino Bortolotto (Assoprovider), non c'è Pnrr senza i servizi di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel PNRR si parla di resilienza, ma non ci può essere resilienza senza la prossimità. La produzione di prossimità va sostenuta in ogni ambito, ma soprattutto in quello dell'informazione digitale", ha sottolineato il presidente. L'associazione che raggruppa gli operatori di prossimità che forniscono servizi Internet si è ritrovata a Roma con Apro22 "Pionieri della Rete e della prossimità" per discutere e riflettere sullo stato dell'informazione digitale nei tempi incerti della crisi energetica. (segue) (Ren)