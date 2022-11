Tlc: Dino Bortolotto (Assoprovider), non c'è Pnrr senza i servizi di prossimità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno agli operatori di prossimità per affrontare temi come il caro energia è stato al centro dell'agenda dell'evento. In particolare, Antonella Oliviero, membro del consiglio direttivo, ha presentato le proposte del suo movimento "Non Posso Pagare", che nasce come forma di protesta contro il caro bollette e l'assenza dello Stato che non offre risposte ai fornitori di servizi Internet: "In tv tutti parlano solo esclusivamente delle difficoltà di bar, salumerie e ristoranti. E dei piccoli operatori Internet senza i quali si blocca un Paese, nessuno ne parla? Io non aumenterò i prezzi dei miei abbonamenti per non pesare su aziende e famiglie. E lo Stato che fa? Almeno desse un segnale, per esempio togliendo l'IVA dalle bollette e impedisse a queste aziende, che già si sono arricchite, di inviare preavvisi di distacco. Se ci fermiamo noi si blocca tutto il Paese", ha denunciato Oliviero. (segue) (Ren)