Tlc: Dino Bortolotto (Assoprovider), non c'è Pnrr senza i servizi di prossimità (4)

- Si è parlato anche dei nuovi progetti in cui è coinvolta l'associazione, come Sap. Acronimo di Scuola Aria Pulita, coinvolge due soci di Assoprovider, Marco Caldarazzo e Antonio Aprea. Sap prevede l'installazione di sensori all'interno delle classi scolastiche, per il monitoraggio della qualità dell'aria. In particolare, unendo tecnologia LoRaWan e blockchain, permette alle scuole di tenere sotto controllo la percentuale di Co2 prodotta dagli esseri umani, e di archiviare i dati sulla blockchain di Algorand, rendendoli disponibili alle istituzioni e agli altri operatori. La prima sperimentazione partirà nelle scuole del comune di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. (Ren)