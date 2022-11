Cultura: Carnevale Maiori 2023, presentati i bozzetti dei cinque carri allegorici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque bozzetti la cui ideazione ruota intorno al tema dell’ambiente e centinaia di giovani impegnati nella realizzazione dei carri allegorici sotto la guida dei maestri cartapestai di Maiori. Così la cittadina della Costiera Amalfitana, a tre mesi dall’edizione numero 49 del Gran Carnevale, si prepara all’evento. Anticipando i tempi e presentando in largo anticipo i disegni delle opere che animeranno la kermesse in programma dal 19 al 23 febbraio 2023. L’assaggio del clima e dell’atmosfera carnevalesca che si respirerà tra le strade e il lungomare di Maiori si è avuto ieri sera presso il Palazzo Mezzacapo dove sono stati presentati i bozzetti dei carri allegorici che di qui a qualche mese i cinque gruppi andranno a realizzare. Le opere che sfileranno sono: “Nettuno si può salvare” dell’associazione RIO (un omaggio alla natura e al mare con la maschera principale rappresenta Nettuno); “L’isola che non c’è” dell’Associazione A.D.S. (il carro avrà come figura principale un panda gigante, da sempre "testimonial" delle campagne del WWF, con il suo cucciolo come simbolo positivo ed ottimistico contro l'estinzione della specie); “The master trash, chef stellato in rifiuti gourmet” dell'Associazione “Gli Invisibili” (il carro allegorico ha come protagonista The Master Trash, ovvero il maestro spazzatura, uno chef moderno che come ingredienti segreti nelle sue ricette utilizza i rifiuti che oggi inquinano le acque dei nostri mari); “Un futuro da salvare” dell’Associazione “I Monelli” (il carro sarà un omaggio a madre natura); “Non meravigliarti Alice” dell’Associazione Diapason “I Nuovi Pazzi” (il carro intende rappresentare gli uomini ed il loro rapporto con il pianeta attraverso la storia di Alice nel paese delle meraviglie). (segue) (Ren)