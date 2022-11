Campania: De Luca, Regione pronta a organizzare concorso per 5000 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di far partire un nuovo concorso promosso dalla regione per dare un lavoro a tempo indeterminato a 5000 giovani del nostro territorio. Possiamo farlo direttamente, investendo 10 milioni di euro e concludere le procedure nell'arco di nove mesi. I giovani saranno assunti negli enti locali, ma i comuni devono indicare il loro fabbisogno nelle piante organiche. Li invito, come ho fatto ieri all'assemblea regionale dell'Anci, a presentare le loro necessità". Cos' il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)