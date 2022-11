Imprese: secondo studio più di tre mila aziende campane hanno i requisiti per candidarsi al "Garanzia Campania Bond" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo studio emerge che sono 1.812 le aziende della provincia di Napoli, 639 di Salerno, 345 di Caserta, 119 di Avellino, 95 di Benevento. Delle società individuate, 2.131 necessitano il preliminare ottenimento di un rating creditizio da parte di un'Agenzia Ecai per inoltrare la manifestazione di interesse, mentre 879 società rispettano tutti i requisiti volti a non dover ottenere un rating di credito in via preventiva. (per un maggior dettaglio sui requisiti si rimanda alla sezione finale dell'articolo). I 3 settori principali in cui operano le aziende potenzialmente candidabili sono il manifatturiero per il 25%, commercio per il 29% e costruzioni per il 12%. All'interno del settore manifatturiero il principale segmento è quello dell'industria alimentare per il 6%, seguito da quello metallurgico e della lavorazione dei metalli per il 5%. (segue) (Ren)