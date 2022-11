Imprese: secondo studio più di tre mila aziende campane hanno i requisiti per candidarsi al "Garanzia Campania Bond" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento dei tassi d'interesse - hanno sottolineato per Competere.Eu il segretario generale Roberto Race e il coordinatore dell'Osservatorio Next Generation Giuseppe Arleo- associato alle preesistenti difficoltà di accesso al credito, impone alle Pmi lo sviluppo di canali di supporto al credito alternativi. Regioni come la Campania e la Puglia sono state apripista in Italia con i Basket Bond diventando un modello per il resto del Paese. Per un'azienda, come emerge in uno studio realizzato da Istat in collaborazione con Borsa Italiana, le aziende che fanno emissioni obbligazionarie sono più competitive e pronte alle sfide dei mercati". Garanzia Campania Bond, giunto alla seconda edizione, ha visto partecipare nella prima edizione sessantacinque Pmi per un importo finanziato di 144 milioni di euro. Dalle 10 del 16 novembre 2022 sarà possibile presentare le manifestazioni di interesse. (Ren)