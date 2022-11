Governo: Rosso (FI), ci appelliamo all'esecutivo per sbloccare crediti superbonus incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto delle modifiche sulle regole del superbonus, è indispensabile che il Governo sblocchi i crediti incagliati (stimati in 5 miliardi di Euro) che rischiano di mandare al collasso un intero sistema di piccole e medie imprese totalmente strozzate dalla mancanza di liquidità. Lo ha affermato in una nota stampa il senatore Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa per Forza Italia e capogruppo in Commissione Infrastrutture e vicecoordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte. "È necessario ascoltare l’appello e il grido d’allarme lanciato trasversalmente da Abi, Ance e Anaci - ha continuato Rosso -. Esiste un problema di merito e di metodo in questa vicenda: è necessario garantire chi fa affidamento, in modo lecito, sulle norme e agevolazioni dello Stato. Agire in modo retroattivo riduce la fiducia nelle Istituzione ma soprattutto scoraggia l’impresa. (segue) (Rpi)