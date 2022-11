Sud: De Luca, serve una vera e propria "vertenza Sud" e l'assunzione di 300mila giovani meridionali nella Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania ha perso in un decennio 240-250.000 cittadini, il 40% dei quali giovani, emigrati nel Nord Italia e in altri paesi europei. Perciò vogliamo creare lavoro, per evitare che il Sud scompaia. Ho detto ieri all'assemblea regionale dell'Anci che bisogna lanciare una "vertenza Sud" per fermare questo esodo biblico. Nel Mezzogiorno bisogna assumere 300mila giovani nella pubblica amministrazione da trattenere nel Meridione". Così Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)