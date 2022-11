Imprese: secondo studio più di tre mila aziende campane hanno i requisiti per candidarsi al "Garanzia Campania Bond"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di tre mila le aziende campane che hanno i requisiti per essere candidate al "Garanzia Campania Bond", il programma di Basket Bond promosso da Sviluppo Campania e coordinato da Mediocredito Centrale e Banca Finint per il quale si apriranno le candidature dal 16 novembre. Questo quanto emerge dallo studio realizzato da Vva Debt & Grant, società leader nella finanza strutturata agevolata guidata da Claudio Calvani, in collaborazione con il think tank Competere.EU. Il programma è finalizzato a favorire la crescita delle Pmi campane, non agricole, con operazioni di finanziamento tramite emissione di Minibond, assistite da garanzia pubblica e supportate con un contributo a fondo perduto del 50% sui costi della strutturazione. Il "Garanzia Campania Bond" prevede l'emissione di titoli obbligazionari da parte delle PMI Campane, assistiti da una dotazione finanziaria di 37 milioni di euro nella forma di Garanzia Pubblica e di 1,9 milioni di euro nella forma di Sovvenzioni. (segue) (Ren)