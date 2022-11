Governo: Rosso (FI), ci appelliamo all'esecutivo per sbloccare crediti superbonus incagliati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è nulla più di centrodestra di difendere la stabilità delle norme. Giusto correggere il tiro di una norma nata male, corretto perseguire chi ha lucrato, ma è fondamentale non penalizzare gli imprenditori onesti che hanno l’unica colpa di aver programmato i propri piani industriali e i propri bilanci su norme cambiate troppe volte in modo schizofrenico. Un regime straordinario transitorio per sbloccare i crediti fiscali maturati, che in questo momento non è possibile cedere, è una scelta di buon senso che ci sentiamo di sostenere con forza per venire incontro alle esigenze di uno dei comparti più strategici del Paese, quello dell’edilizia”, ha concluso Rosso. (Rpi)