Imprese: Sace e Intesa Sanpaolo sostengono la crescita di Salerno Container Terminal con un finanziamento da 5 milioni di euro (2)

- “Desidero esprimere il mio apprezzamento a Sace ed Intesa Sanpaolo per il supporto offerto al nostro gruppo a sostegno di un importante piano di sviluppo. Con l’acquisizione appena conclusa - ha dichiarato il presidente di Salerno Container Terminal S.p.A., Agostino Gallozzi - prende sempre più forma la strategia di posizionamento della nostra azienda in un contesto qualitativo di portata internazionale. Daremo ora corso ad un nuovo set-up industriale del nostro terminal, sia per accrescerne le capacità, che per rendere ancora più efficiente e performante il ciclo integrato delle movimentazioni portuali. Non a caso, in concomitanza con questa importante acquisizione, prendono il via da Salerno nuovi collegamenti marittimi con gli Stati Uniti, il Mediterraneo, il Nord Europa, la Cina e l’Estremo Oriente a servizio dell’export del nostro Paese”. "Siamo lieti di essere per la prima volta al fianco di Salerno Container Terminal S.p.A. con un intervento che rientra nell’ambito dell’operatività di rilievo strategico per il Paese destinato a un settore ritenuto ad alto impatto - ha dichiarato Antonio Bartolo, Responsabile Sud Mid Corporate di Sace - Supportiamo, in sinergia con Intesa Sanpaolo, il piano di investimenti della società salernitana nel territorio, in una realtà portuale che ha registrato una forte ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il traffico merci”. (segue) (Com)