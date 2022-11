Imprese: Sace e Intesa Sanpaolo sostengono la crescita di Salerno Container Terminal con un finanziamento da 5 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa operazione conferma l’impegno della Banca a supportare le imprese che operano e investono nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno - ha affermato Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo - Da diversi anni siamo in prima linea per valorizzare queste aree strategiche per il rilancio dell’economia marittima e recentemente abbiamo predisposto un nuovo plafond di 5 miliardi di euro per favorire nuovi insediamenti produttivi e opere di adeguamento infrastrutturale sia nelle Zone Economiche Speciali meridionali che nelle Zone Logistiche Semplificate in fase di realizzazione nel Centro Nord. Nelle regioni di mia competenza abbiamo inoltre siglato diversi accordi con i Commissari Straordinari delle Zes per accelerarne la crescita”. Come riportato nel Focus On “Ieri, oggi e domani: le infrastrutture in Italia” elaborato dall’Ufficio Studi di Sace, i porti, insieme ad aeroporti e ferrovie, saranno il comparto che crescerà maggiormente nel prossimo quinquennio (+3,8 per cento in media l’anno), trainati dalla spinta al green e alla transizione energetica, in una logica di accrescimento della tecnologia impiegata negli ambiti efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale. (Com)