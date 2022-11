Tlc: Dino Bortolotto (Assoprovider), non c'è Pnrr senza i servizi di prossimità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tanti gli argomenti sul tavolo dell'evento. Dal tema della cybersecurity e della sovranità digitale (Paolo Di Francesco), alla nuova battaglia Assoprovider sul patentino installatori (Davide Geraldi), passando per le misure per la transizione digitale (Roberto Iannaccone), fino al Metaverso come sfida e opportunità per gli operatori di prossimità (G.B. Frontera). Spazio anche per le iniziative editoriali di Assoprovider, con il lancio del nuovo vademecum per Isp/Wisp, a cura di Alfredo Pansini, e del terzo numero di OpenTLC, il giornale dei provider di prossimità, presentato dal direttore, Nazzareno Orlando. (segue) (Ren)