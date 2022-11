Napoli: questa mattina la manifestazione in onore delle vittime innocenti della strage di camorra di Ponticelli - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina a Napoli la marcia in onore delle vittime innocenti della strage di Ponticelli: l'11 novembre 1989, nell'ambito della guerra tra due clan camorristi, trovarono la morte sei persone, quattro delle quali (Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia e Gaetano Di Nocera), totalmente incolpevoli ed estranee alla faida. Il corteo, cui hanno preso parte gli abitanti del quartiere e molte scolaresche, è partito dall'angolo di via Argine di viale Margherita e si è concluso in piazza Vincenzo Aprea. Sono intervenuti i rappresentanti della Fondazione Pol.i.s. e di Libera, l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del comune di Napoli, Antonio De Jesu, il vice prefetto vicario Gaetano Cupello e il questore Alessandro Giuliano. Al termine della manifestazione gli organizzatori hanno premiato i ragazzi che hanno partecipato al concorso fotografico "Cuori spenti". (Ren)