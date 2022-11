Imprese: secondo studio più di tre mila aziende campane hanno i requisiti per candidarsi al "Garanzia Campania Bond" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aziende campane- ha dichiarato il ceo di Vva Claudio Calvani - si sono dimostrate negli anni interessate ai temi della finanza alternativa, come ha dimostrato il successo della prima edizione del Garanzia Campania Bond. In particolare le PMI hanno compreso quanto sia importante poter contare su polmoni finanziari addizionali e alternativi rispetto a quelli tradizionali, soprattutto per finanziare i progetti di investimenti, grazie alla maggiore size delle operazioni. Dall'analisi emerge come i due terzi delle imprese candidabili non abbiano ancora il rating bancario, condizione necessaria per candidarsi, pur avendo performance spesso migliori delle aziende che hanno il rating bancario. Questo è il segnale delle grandi potenzialità della Campania e di quanto sia importante uno strumento con queste caratteristiche per l'economia del territorio. Dai dati emerge come le aziende candidabili abbiano in media livelli di indebitamento contenuti e abbiano un tasso di crescita dei ricavi 2021 rispetto a quelli 2020 del 18%. Indice di come le Pmi campane candidabili abbiano registrato un tasso di crescita superiore a quello del PIL nazionale, pari al 6,6%. Dallo studio emerge come le tremila aziende candidabili abbiano un fatturato complessivo superiore ai 34,7 miliardi di euro, un Ebitda complessivo di 3,7 miliardi e più di cento mila dipendenti diretti. Parliamo della spina dorsale dell'economia campana". (segue) (Ren)