Terme di Agnano: da comune di Napoli 350mila euro per interventi di manutenzione immobili, giardini e parco

- Su proposta degli assessori al Turismo e Attività Produttive del comune di Napoli, Teresa Armato, e al Bilancio e Patrimonio, Pierpaolo Baretta, la giunta comunale ha approvato una Delibera di proposta al Consiglio per interventi manutentivi da realizzarsi per la salvaguardia del patrimonio delle Terme di Agnano Spa. La Delibera approvata prevede per le “Terme di Agnano Spa” un contributo straordinario di 350mila euro vincolato all’esecuzione di interventi edili sugli immobili, nonché di manutenzione e messa in sicurezza dei giardini e del parco termale. Lo stato di degrado in cui versano oggi i vari luoghi del complesso è stato segnalato dal liquidatore che ha rilevato la conseguente perdita di valore del contesto immobiliare, oltre all’impossibilità di utilizzare gli impianti di mantenimento delle attività sanitarie ed ai rischi incombenti per l’integrità della struttura e l’incolumità fisica delle persone. (segue) (Ren)