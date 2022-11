Cultura: Carnevale Maiori 2023, presentati i bozzetti dei cinque carri allegorici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presentare la serata l’attore napoletano Lino D’Angiò, uno abituato ad avere a che fare con le maschere se si considera il suo percorso professionale nel corso del quale ha imitato tantissimi personaggi. I disegni sono stati presentati alla presenza di un folto pubblico composto da appassionati e componenti delle associazioni in gara. Ma anche di tanti cittadini che sentono forte il legame della città con questo evento. "Tutte le generazioni a Maiori sono cresciute in questo clima - ha detto il sindaco di Maiori, Antonio Capone - I maioresi ce l’hanno nel sangue il carnevale. Perché ciascuno di noi ha partecipato a questo evento contribuendo alla sua organizzazione. Ora c’è un impegno forte dell’amministrazione comunale che ha sostenuto dall’inizio l’organizzazione dell’evento cresciuto di anno in anno grazie anche alla capacità di creare sinergie con gli altri carnevali d’Italia tra cui proprio Viareggio. E questo è merito del direttore artistico Alfonso Pastore". E proprio sua è stata l’idea di precorrere i tempi e avvicinare sempre di più l’evento alla città. "Questa serata è nata soprattutto per dare il giusto spazio a quelli che poi sono i veri protagonisti del Carnevale - ha affermato Alfonso Pastore - Anche loro devono godere della giusta visibilità perché se la meritano per l’impegno e la passione che profondono". (segue) (Ren)