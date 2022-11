Torino: Heywood (Cnh) a Biennale tecnologia, con intelligenza tecnologia può migliorare il nostro essere umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se usata con intelligenza, la tecnologia può migliorare il nostro essere umani. Lo ha affermato la presidente del Board of directors di Cnh industrial Suzanne Heywood, intervenendo alla Biennale tecnologia di Torino. Heywood ha raccontato il suo rapporto con la tecnologia, di come le ha salvato la vita da bambina, l'ha fatta progredire nei suoi studi scientifici e come continua a essere il motore primo della sua carriera professionale all'interno di Cnh. (Rpi)