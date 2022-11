Porti: Sace e Intesa Sanpaolo supportano la crescita di Salerno Container Terminal con un finanziamento da 5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace è intervenuta con una garanzia finanziaria a copertura di un finanziamento di 5 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo in favore di Salerno Container Terminal S.p.A., impresa che opera nell’area portuale di Salerno, per il proprio piano di investimenti 2022/2030. In particolare, il finanziamento andrà ad integrare le risorse aziendali destinate all’acquisizione del ramo d’azienda contenitori della società Amoruso Giuseppe S.p.A. e la realizzazione di un nuovo posto frontaliero, consentendo a Salerno Container Terminal di consolidare il proprio ruolo di operatore cruciale nel Porto di Salerno. Salerno Container Terminal S.p.A. svolge attività terminalistica di sbarco e imbarco merci nell’area portuale di Salerno, uno dei maggiori gateway marittimi del Paese per il collegamento ai mercati internazionali, sia per l’export delle produzioni industriali centro-meridionali, sia per l’import di prodotti semilavorati e finiti, destinati agli impianti di trasformazione e alle aree di consumo del territorio nazionale. La società fa parte del Gruppo Gallozzi, storico operatore portuale dello scalo di Salerno, che copre diversi processi e funzioni dell’industria marittima e della blue economy, dall’attività di movimentazione container alla logistica e allo shipping, e dal 2000 alla realizzazione e gestione per 80 anni di circa 1000 posti barca nel nuovo porto turistico di Marina D’Arechi (Sa). (segue) (Ren)