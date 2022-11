Professioni: Calì (commercialisti), in prima linea per una formazione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma e la Fondazione Telos sono da sempre impegnati ad offrire ai colleghi i più adeguati strumenti di aggiornamento professionale, curando eventi formativi con elevata qualità di contenuti e mirati ad arricchire la professione con competenze sempre nuove e al passo con i mutamenti normativi e di prassi nei diversi settori di interesse”. Lo ha affermato Giovanni Calì(presidente dell'Odcec di Roma) che insieme ad Andrea Borghini (presidente Fondazione Telos) ha presentato il convegno “Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: prime applicazioni giurisprudenziali ed esperienze a confronto”, in programma domani, venerdì 11 novembre 2022 dalle ore 9:30, presso la sede dell’Ordine e in diretta streaming. L’evento sarà introdotto dai rappresentanti istituzionali degli Odcec di Roma, Napoli e Milano, della Fondazione Telos e di Unioncamere e vedrà la partecipazione di presidenti di Sezione e magistrati di diversi Fori italiani che, in varie sessioni di lavoro moderate da professionisti esperti nel settore, si confronteranno su numerosi temi di interesse correlati alle recenti novità introdotte dal nuovo impianto normativo, con un focus particolare sulle prime applicazioni giurisprudenziali in materia, nonché sui relativi riflessi anche in ambito penale. (segue) (Ren)