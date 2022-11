Libri: domani a Scafati la presentazione del libro "Napoli. Contro il panorama"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 11 novembre alle 18.30 presso la Casa del Popolo di Scafati (Piazza Vittorio Veneto), in provincia di Salerno, si terrà la presentazione del libro "Napoli. Contro il panorama" (ed. Nottetempo) di Lucia Tozzi e Giovanna Silva. Un racconto alternativo di Napoli, ed una riflessione sull'urbanistica, la politica e le città che diventano spunto per una discussione più ampia, che riguarda anche la nostra città ed il nostro territorio. A dialogare con Lucia Tozzi ci sarà Raffaella R. Ferrè, scrittrice e autrice per The Vision e Valigia Blu. L'evento sarà introdotto dalla relazione "Pensieri intorno all'urbanistica. In ricordo e in omaggio ad Umberto Keller", a cura dell'avvocato Giuseppe Vitiello. Modera e introduce, per la Casa del Popolo, il consigliere comunale Michele Grimaldi. (Ren)