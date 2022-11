Giustizia: Rastrelli (FdI), pronto ad ulteriore sforzo per rispettare gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronto sin da subito ad ulteriori sforzo e dedizione per rispettare i molti e cruciali impegni assunti con gli elettori da Fratelli d'Italia". Così sul suo profilo Facebook il senatore di Fratelli d'Italia, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli Sergio Rastrelli a margine del conferimento degli incarichi istituzionali assunti in Commissione Giustizia e Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari. Tra i temi citati dall'esponente di centrodestra, "la riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, la riforma del CSM, per sconfiggere la lottizzazione correntizia che ha fortemente minato l'indipendenza e l'autorevolezza della magistratura". Poi, "la riforma del processo civile e penale, orientata a offrire effettive garanzie per le parti, parità di condizioni e ragionevole durata, la certezza della pena, il nuovo piano carceri e l'aumento dell'organico e delle dotazioni della Polizia penitenziaria e della pianta organica di tribunali e procure e infine la riforma della geografia giudiziaria, nel rispetto dei principi del decentramento territoriale e della giustizia di prossimità". "La sfida per una giustizia giusta e celere per cittadini ed imprese - ha concluso Rastrelli - costituirà uno dei principali banchi di prova delle capacità di governo del centrodestra, ed una straordinaria occasione per dimostrare, ancora una volta, la ferma volontà di aprire, finalmente, una vera stagione di riforme nell'interesse della Nazione".(Ren)