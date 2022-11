Pompei: riaperte dopo il restauro la Villa di Diomede e la Casa dei Dioscuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due grandi edifici del Parco archeologico di Pompei tornano fruibili dopo gli interventi di messa in sicurezza e restauro. Si tratta della Villa di Diomede e della Casa dei Dioscuri che tornano visitabili con sistemi innovativi di accessibilità per disabili e giardini lussuosi ricostruiti. "Queste aperture chiudono definitivamente i restauri del Grande progetto Pompei a cui risale la progettazione di entrambe le domus, che dall'inizio si è orientata nella direzione della piena accessibilità e della completa fruizione dei monumenti da parte di tutti i visitatori, al pari delle opportunità. A questo si aggiunge la grande attenzione anche ai giardini e alle aree verdi in generale, parti integranti della domus. - ha dichiarato il direttore generale dei Musei, Massimo Osanna - L'approccio adottato con il Grande progetto Pompei si conferma essere stato un modello di sostenibilità, che sin dai primi progetti ha dato priorità al valore della multidisciplinarietà e alla collaborazione tra le diverse competenze archeologiche, architettoniche, ingegneristiche, botaniche e di restauro". (segue) (Ren)