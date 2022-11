Pil: variazione acquisita 2022 +3,9 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elevata inflazione trainata dall’andamento dei prezzi dei beni energetici e l’intonazione restrittiva della politica monetaria nei principali paesi caratterizzano lo scenario internazionale, ponendo un freno alla crescita mondiale. Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un incremento più accentuato della media dell’area euro. La variazione acquisita per il 2022 è pari a +3,9 per cento. Lo rende noto l’Istat nel report sull’andamento dell’economia italiana ad ottobre 2022. La produzione industriale a settembre ha mostrato una flessione (-1,8 per cento la variazione congiunturale) che segue la crescita dei due mesi precedenti. Nella media del terzo trimestre, l’indice ha registrato un calo in termini congiunturali dello 0,4 per cento. A settembre, il mercato del lavoro è stato caratterizzato da una ripresa del tasso di attività che si è riflessa interamente sull’occupazione mentre il tasso di disoccupazione è rimasto sui livelli del mese precedente (7,9 per cento). (segue) (Rin)