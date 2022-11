Campania: Nappi (Lega), su Circum Regione continua politica degli annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di intervenire con la sostituzione degli amministratori di Eav, responsabili di un disastro senza precedenti, la Regione mette in piedi l'ennesimo show con l'annuncio di programmi che non si realizzeranno mai. Un ritornello già sentito, più e più volte, che serve solo a salvare i 'protetti' di De Luca ma che non produrrà alcun miglioramento per la Circumvesuviana. Linea ferroviaria, che vale la pena ricordarlo, proprio a causa dell'inefficienza dei vertici dell'azienda regionale per il trasporto pubblico, vanta il triste primato di peggiore d'Italia". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Trasporti. (Ren)