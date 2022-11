Spazio: concluse operazioni preparazione satellite ArgoMoon per missione Artemis 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argotec ha annunciato di aver concluso i lavori di preparazione del satellite ArgoMoon che accompagnerà la missione Nasa Artemis 1 prevista per mercoledì 16 novembre. ArgoMoon avrà il ruolo di reporter nella missione Artemis 1, la prima del programma che prevedere il ritorno dell'uomo e della prima donna sulla luna. "Siamo molto soddisfatti dell’esito di queste prove - ha affermato Biagio Cotugno, Head of Flight Operations di Argotec - come è stato per LiciaCube, anche per ArgoMoon i nostri ingegneri si preparano a qualsiasi eventualità o imprevisto che può capitare durante una missione così delicata. Il coefficiente di difficoltà, infatti, è altissimo si pensi che non ci sarà tempo di entrare in contatto con il satellite prima dell’inizio della missione vera e propria, cosa che invece normalmente si fa per giorni, se non per settimane intere". (segue) (Rpi)