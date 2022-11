Cultura: domani "La teatralità a Napoli", excursus in musica danza e recitazione per "Scampia – Il progresso attraverso la cultura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice Mariarosaria Passante, appassionata cultrice della storia del teatro, con "La teatralità a Napoli dal '500 al '700" traccia un panorama della storia di Napoli vista attraverso l'evoluzione dei suoi teatri. Si parte quasi dalle origini, passando poi per il celebre "Teatro dei Fiorentini" e per il "San Bartolomeo" antenato del "San Carlo", per arrivare al Teatro del Fondo successivamente denominato "Mercadante". È anche una storia del costume e costituisce quindi evento di grande spessore culturale reso però pienamente fruibile mediante illustrazioni, sia vocali, come quelle affidate al mezzosoprano Eufemia Tufano accompagnata dalla chitarra di Ernesto Nobili, che coreografiche, momenti questi molto importanti nella commedia dialettale napoletana, realizzati da Sasà Imperatore e Cristina Monticelli con i ballerini Rita Marasca, Andrea Cosentino, Mattia Capasso e Valentino Neri della compagnia The Every Dance. Ed ancora un breve spunto recitato tratto da una delle prime opere comiche dialettali napoletane "Patrò Calienno de la Costa" di Orefice, con le giovani attrici Maya Bazzicalupo e Giorgia Pingitore, allieve dell'Accademia di recitazione del Teatro Bellini. (segue) (Ren)