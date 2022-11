Pil: variazione acquisita 2022 +3,9 per cento nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre - sottolinea Istat - l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) è cresciuto del 12,8 per cento in termini tendenziali. Il differenziale inflazionistico con l’area euro si è ampliato rispetto al mese precedente per l’aumento superiore alla media dell’area dei prezzi dei beni energetici in Italia. Gli indici di fiducia di consumatori e imprese, a ottobre, hanno fornito ulteriori segnali di rallentamento. Le famiglie hanno evidenziato un significativo peggioramento dei giudizi sulla situazione economica mentre tra le imprese manifatturiere, nel terzo trimestre, sono aumentate le segnalazioni su costi e prezzi più elevati come ostacolo alle esportazioni in presenza di crescenti preoccupazioni sull’insufficienza della domanda. (Rin)