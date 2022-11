Ucraina: De Luca, unica vera manifestazione per la pace è stata quella di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica vera manifestazione per la pace è stata la nostra a Napoli, l'unica manifestazione di popolo che ha chiesto il cessate il fuoco. Nella guerra ucraina c'è un colpevole certo, la Russia che aggredisce, ma non ci sono innocenti: non è innocente chi in Ucraina ha violato i diritti delle popolazioni russofone". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina aprendo l'assemblea di Anci Campania al Belvedere di San Leucio. "La nostra - ha aggiunto De Luca - è stata l'unica manifestazione anche di giovani perché quelle venute dopo, a Roma e a Milano, sono state le manifestazioni politiche, a Milano per presentare un candidato regionale e a Roma per la guerra 5Stelle e Pd". (Ren)