Napoli: Patriarca (FI), bene operazione contro occupazioni abusive ma comune si impegni di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso alle forze dell'ordine che hanno eseguito una brillante operazione di polizia giudiziaria per identificare gli autori di una serie di occupazioni abusive in Via Egiziaca a Pizzofalcone, a Napoli. Primo passo per affrontare uno dei grandi problemi abitativi del capoluogo, per troppi anni sottaciuto e trattato alla stregua di un reato di irrilevante pericolosità sociale". A dirlo è stata Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania e deputata azzurra della Camera. "Invece, l'occupazione abusiva del patrimonio pubblico e soprattutto privato è una violenza che colpisce in profondità il tessuto sociale della città e che sconquassa la vita delle persone – ha proseguito Patriarca – costrette a ricostruirsi un'esistenza lontane dai luoghi del cuore e della memoria". "All'amministrazione comunale di Napoli rivolgiamo l'invito a un maggiore coraggio nell'attività di controllo del territorio e a un più incisivo impegno nel perseguire gli autori di questi atti. Non si possono lasciare i cittadini, e in particolare quanti sono assegnatari di alloggi pubblici, alla mercé dei gruppi criminali organizzati", ha concluso. (Ren)