Camera: Martusciello (FI), bene nomina Rubano. Importante ruolo partito campano in scelte politiche

- "La nomina del nostro deputato Francesco Maria Rubano a Capogruppo in commissione Finanze dimostra, ancora una volta, la capacità del partito campano di svolgere un ruolo importante nei processi di crescita e di sviluppo del territorio e della classe dirigente. La Campania e' posta in cima all'agenda parlamentare e di Governo di Forza Italia e del centro destra. Il nostro impegno e' incardinato su questa base." Così, in una nota, il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo e Commissario regionale del partito azzurro in Campania, Fulvio Martusciello.(Ren)