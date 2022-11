De Luca: M5S, terzo mandato? La Campania non è un regno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo ricordare a Vincenzo De Luca che la Campania non è un regno e sebbene sogni di governare per i prossimi 30 mandati, la legge lo impedisce. Gli auguriamo una vita sana e longeva ma di stare lontano da ruoli di responsabilità perché quanto prodotto fino ad oggi è disastroso. Nella nostra regione abbiamo un tasso di disoccupazione del 19,3%, il 38% dei giovani non studia, non lavora e non si forma. Per non parlare dello stato in cui versa la sanità, il trasporto pubblico, l'ambiente. Le nostre città sono in coda nella classifica della qualità della vita eppure, dopo sette anni di governo, De Luca non solo avrebbe il coraggio di ricandidarsi ma oggi lancia persino un ultimatum al Governo. A questo punto è lecito domandarsi se abbia una visione distorta della democrazia o una visione distorta della vita". A dirlo sono stati i consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. "Noi - hanno concluso i consiglieri - continueremo a lavorare per tutelare i diritti dei campani e costruire un progetto serio, autorevole e partecipato per il riscatto della nostra regione".(Ren)