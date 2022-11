Procida 2022: sarà la prima isola del Mediterrraneo libera dalla zanzara tigre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la Citizen science, i procidani coinvolti hanno inviato periodicamente ai ricercatori del Dipartimento di Biologia le immagini delle zanzare catturate, svolgendo così un vero e proprio "monitoraggio di comunità". "Questo progetto ha messo insieme arte e scienza, coinvolgendo la popolazione e consentendo di raggiungere risultanti importanti nel campo della cosiddetta Citizen science, alimentando al tempo stesso il senso di comunità", sottolinea Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. Nel corso della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata a Procida nell'ambito della rete S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society), sono stati presentati al pubblico i risultati (parziali) del progetto: grazie alle cinquecento "trappole" collocate all'interno dell'isola, sono state catturate circa 90 mila zanzare, di cui 17.599 identificate. "Dati fondamentali per il prosieguo del progetto" spiega Marco Salvemini, docente di biologia alla Federico II e tra i referenti del progetto, che prevedrà nei prossimi mesi il rilascio in natura di maschi sterili. (Ren)