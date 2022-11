Napoli: controlli dei Nas ai ristoranti etnici, chiuse due attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nas di Napoli, insieme al personale dell’Asl Napoli 1 Centro, hanno ispezionato, in zona Piazza Garibaldi e PiazzaCavour, numerosi ristoranti etnici accertando violazioni relative a carenze igienico-sanitarie e strutturali, alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione nonché presenza di insetti e agenti infestanti. In totale sono state elevate sanzioni amministrative pari a15mila euro, sottoposti a sequestro 300 kg di alimenti (prodotti carnei, pesce e crostacei) privi di documentazione atta a dimostrare la rintracciabilità alimentare e chiuse amministrativamente due attività di ristorazione. (Ren)