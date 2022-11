Governo: Piantedosi, soddisfazione per sgombero case Atc via Sospello a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo grande apprezzamento per l’operazione che stamane ha consentito di liberare, in un complesso residenziale a Torino, alcuni alloggi dell’Atc. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in una nota stampa, commentando lo sgombero che questa mattina ha interessato 4 case popolari di via Sospello nel capoluogo Piemontese. "Sottolineo la proficua sinergia tra Prefettura, Comune, Atc e Forze di polizia grazie alla quale è stato assicurato il ripristino di condizioni di legalità e di sicurezza - ha continuato Piantedosi -. Lo sgombero, si inserisce in una precisa strategia d’azione, portata avanti in tutto il Paese, per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e riappropriarsi in tal modo di abitazioni che potranno essere così riassegnate ai cittadini che ne hanno diritto. L’intervento dello Stato, liberando questi beni pubblici da chi li aveva occupati, consente poi di realizzare interventi di riqualificazione urbana funzionali a contrastare situazioni di degrado e illegalità, fornendo dunque anche un importante contributo nella costruzione di risposte ai fenomeni di marginalità sociale", ha concluso. (Rpi)