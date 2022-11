Imprese: Iveco, nel terzo trimestre 2022 ricavi in aumento del 19 per cento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un terzo trimestre positivo quello presentato da Iveco group. I ricavi consolidati sono stati pari a 3,5 miliardi di euro, in aumento del 19 per cento rispetto al 2021. A questo si aggiunge una liquidità netta delle attività industriali a quota 561 milioni di euro. Positivi anche i ricavi consolidati dei primi nove mesi del 2022, pari a 9,9 miliardi di euro, in aumento del 7 per cento rispetto al 2021. Numeri che spingono l'azienda a guardare al futuro, nonostante le incertezze, con maggiore ottimismo. I ricavi netti attesi da Iveco group passano dal 3-4 per cento al 5-6 per cento. E l'Ebit adjusted consolidato, ora è dato in una forbice tra i 420 e i 440 milioni di euro, rispetto ai 400-420 milioni delle prospettive precedenti. (Rpi)