Istruzione: de Magistris (Up), inammissibile circolare ministro su Muro di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra il giorno della libertà e il ministro dell'Istruzione e del Merito del governo Meloni invia una lettera inammissibile da leggere alle alunne e agli alunni. In poche righe il ministro si improvvisa storico e ricostruisce la storia del comunismo nel mondo che, al netto di errori e tragedie, nella seconda guerra mondiale, senza il contributo decisivo dell'armata rossa, noi staremmo ancora con gli eredi di Hitler e Mussolini. E gli ideali comunisti, poi anche traditi da tanti, sono un patrimonio storico", ha affermato Luigi de Magistris. "Un ministro mediocre non può usare i nostri giovani per fare propaganda politica. Se fossi insegnante non avrei avuto nessun dubbio e non avrei letto questa patacca alle mie studentesse e ai miei studenti", ha concluso il portavoce di Unione popolare. (Ren)