Sanità: Saiello (M5S), disattesa normativa nazionale in Campania su trasmissione certificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo denunciato l'ennesima grave violazione del diritto alla salute dei campani ma la giunta ha scelto di tacere. La gran parte dei medici dipendenti del Ssr, quelli ospedalieri e di distretto, non rilasciano le certificazioni di malattia come previsto dalla normativa vigente adducendo come motivazione che non è loro competenza l'invio telematico all'Inps o la mancata attivazione delle credenziali telematiche per l'invio. Questo si ripercuote sui medici di medicina convenzionata ma soprattutto sui cittadini, costretti a dover chiedere al medico di base. Avevamo portato il tema in Aula ma il question time in discussione oggi è stato rinviato per approfondimenti istruttori". Ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. "Nella mia interrogazione chiedevo di conoscere quali azioni intendesse intraprendere la Giunta su una vicenda che arreca danno ai cittadini della nostra regione - ha concluso Saiello - ma l'amministrazione ha preferito la via del silenzio e i campani dovranno attendere chissà quanto ancora per ottenere una risposta". (Ren)