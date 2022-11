Campania: Nappi (Lega), vogliamo sapere come sono stati spesi i soldi per la marcia della pace - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Il candidato segretario del Pd Vincenzo De Luca con i soldi dei campani ha organizzato la marcia della pace. Noi abbiamo chiesto quanti soldi sono stati spesi". Lo ha detto il capogruppo della Lega in consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, a margine del question time di oggi. "Erano 300mila - ha spiegato Nappi che ha presentato un'interrogazione in merito - ma oggi abbiamo scoperto che ce ne sono altri 130 mila affidati a una società partecipata". "Soprattutto - ha proseguito - abbiamo scoperto che è stato fatto un affidamento personale chissà a chi e chissà come". "L'ennesimo buco nero di una regione che addirittura arrivata ad utilizzare la pace in modo strumentale per far politica e per far fare affari a delle persone. Non è corretto", ha concluso. (Ren)