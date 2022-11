Aerospazio: Ciarambino (Ipf) a Nova, Regione Campania si impegni a salvare Dema spa - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "La Dema spa è un attore industriale importantissimo del nostro territorio, fornitore di Leonardo spa, e l'aerospazio è un settore industriale che ha fatto la storia della Campania". Cosìla vicepresidente del consiglio regionale della Campania ed esponente di Insieme per il Futuro, Valeria Ciarambino, rispondendo a Nova a margine del question time di oggi. La Ciarambino ha presentato un'interrogazione perchè "dobbiamo assolutamente preservare questa azienda e preservare - ha spiegato - i lavoratori e le loro professionalità, nonostante la crisi che stanno vivendo, anche a causa di un socio di maggioranza che ha avuto poca attenzione sul piano industriale". "La Regione deve fare tutta la sua parte per evitare di perdere un presidio industriale fondamentale per il nostro territorio", ha concluso. (Ren)