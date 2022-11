Ex Novolegno: il sindaco di Montefredane scrive al neo ministro Urso, famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, questa mattina ha formulato una missiva al neo ministro delle Imprese del made in Italy, Adolfo Urso, in quanto fortemente preoccupato dalle difficoltà economiche e sociali scaturite a seguito della chiusura della Novolegno, azienda che operava nella propria comunità in località Arcella. Al titolare del dicastero è stata avanzata la richiesta formale di convocazione di una seduta del tavolo di crisi aperto l'anno scorso al Mise al fine di verificare le possibili soluzioni, volte a restituire occupazione ai 130 ex dipendenti e futuro all'area in cui è ubicato lo stabilimento che operava da circa 40 anni. Secondo il primo cittadino il sito industriale dismesso si colloca in Area Zes ed è stata oggetto di diverse manifestazioni di interesse da parte di svariati gruppi di imprenditoriali operanti nel territorio, pertanto anche in considerazione della grave difficoltà economica e sociale che investe la provincia di Avellino, auspica un intervento immediato del ministro. "Abbiamo atteso la fine della competizione elettorale delle politiche e l'insediamento del nuovo Governo, per riaprire la vertenza che investe diverse famiglie che si trovano senza reddito e fuori dal mercato del lavoro. Tutti i giorni ricevo le difficoltà degli ex lavoratori, pertanto auspico un intervento delle istituzioni competenti", ha commentato il sindaco. (Ren)