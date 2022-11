Imprese: Rdr spa diventa società benefit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento di emergenze climatiche, economiche e sociali come quelle in corso Rdr S.p.A, azienda di Torre del Greco (Na) leader in Italia nel settore del Ciclo Integrato delle Acque trasforma il suo Statuto Sociale in Società Benefit, diventando di fatto la prima in Italia del settore elettromeccanico operante nel Sii (Servizio Idrico Integrato) a farlo. Un primato che impegna Rdr S.p.A a perseguire accanto all’obiettivo del profitto anche quello del beneficio comune, operando in modo da avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone, i territori e in particolare sull’ambiente. Introdotte giuridicamente in Italia dal 2016, le Società Benefit oggi sono più di 2000 e rappresentano un’evoluzione del concetto di azienda in un’ottica di sostenibilità e beneficio comune. Una forma giuridica virtuosa e innovativa che cristallizza la realtà sostenibile e trasparente che RDR è sempre stata. Fondata nel 1978 da Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica oggi RDR S.p.A con oltre 270 dipendenti, 6 sedi operative e 50 milioni di euro di fatturato nel 2021 è il quarto player italiano nel settore del ciclo integrato delle acque, specializzato nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, messa in servizio e conduzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque. (segue) (Ren)