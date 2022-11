Ambiente: Mazzella (M5S), su Sarno depositata interrogazione e richiesto accesso agli atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le acque del fiume Sarno sarebbero contaminate dal tetracloroetilene", lo ha denunciato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "Se confermato - ha aggiunto - sarebbe gravissimo per la salute di tutti i cittadini e non possiamo consentirlo. Mi sono quindi mosso subito con un'interrogazione parlamentare per fare luce al più presto su quanto accaduto ma anche con una richiesta di accesso agli atti. Ad oggi sappiamo che l'Arpac avrebbe rilevato la presenza di tetracloroetilene, con un valore di concentrazione potenzialmente superiore ai valori soglia previsti dalle normative vigenti, nei corpi idrici del Rio Santa Marina, la sorgente del fiume che nasce nella piana della frazione di Lavorate". "Ricordo - ha spiegato - che la sostanza che può essere assorbita dall'organismo per inalazione, per ingestione e attraverso la cute, è stata classificata dall'International Agency for Research on Cancer (Iarc) come possibile cancerogeno e che già nel 2014 una concentrazione oltre i limiti legali di questa sostanza provocò la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nei comuni di Montoro e di Solofra. Ho quindi richiesto agli organi competenti di conoscere la concentrazione di tetracloroetilene rilevata nel Sarno e di prendere visione dei documenti inoltrati dall'Arpac". "Tutelare la salute dei cittadini non è solo un dovere parlamentare ma anche uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale", ha concluso Mazzella.(Ren)