Procida 2022: la street art di Neve celebra le infrastrutture elettriche dell'isola (3)

- Coinvolti nell'iniziativa artistica anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, che hanno dato vita alle proprie creazioni su 17 Street Box di E-Distribuzione, con immagini ispirate ai 17 Goal dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile, creando un'inedita galleria d'arte visibile a tutti. "Quello che abbiamo realizzato a Procida, insieme all'amministrazione e a tutta la comunità dell'isola, è l'esempio di quella che sarà la rete elettrica del futuro: digitale, resiliente, partecipativa e, grazie a progetti come questo, anche bella da vedere, perfettamente integrata nei tessuti urbani e rurali, cuore pulsante delle comunità che serve e che vuole rappresentare e arricchire. 'La cultura non isola' è uno slogan bellissimo cui vogliamo dare il nostro contributo, arricchendo questa splendida isola, che è stata ed è un'officina di mutamenti, passioni e saperi", ha sottolineato Vincenzo Ranieri, Ad di E-Distribuzione. (segue) (Ren)